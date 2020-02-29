أرباح البنوك المدرجة تناهز 46 ملياراً

المصدر: إعداد: رامي سميح

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نجحت البنوك المدرجة في أسواق المال المحلية، في تسجيل أرباح قوية، قاربت 46 مليار درهم، مع نهاية العام الماضي 2019، وذلك على الرغم من التحديات الراهنة، بما يؤكد قوة ملاءتها المالية، في ظل تمتعها بأرباح وإيرادات قوية، وسيولة مرتفعة، لا سيما في ظل اتباعها نهجاً منضبطاً في إدارة التكاليف والمخاطر.

الإمارات دبي الوطني – 14.5 مليار درهم

أبوظبي الأول – 12.59 مليار درهم

دبي الإسلامي – 5.1 مليارات درهم

أبوظبي التجاري – 4.79 مليارات درهم

أبوظبي الإسلامي – 2.6 مليار درهم

بنك المشرق – 2.13 مليار درهم

دبي التجاري – 1.4 مليار درهم

رأس الخيمة الوطني – 1.09 مليار درهم

بنك الفجيرة الوطني – 552.2 مليون درهم

الشارقة الإسلامي – 545.5 مليون درهم

بنك أم القيوين – 424.3 مليون درهم

بنك الشارقة – 226 مليون درهم

التجاري الدولي – 111 مليون درهم

مصرف عجمان – 84.4 مليون درهم

الإمارات للاستثمار – 8.85 ملايين درهم