«دايك» تتوسع عالمياً في 2020

المصدر: سيؤول-البيان

تخطط شركة دايك كو المحدودة خلال العام الجاري لتوسيع نشر منتجها الأساسي «12K Wide View». وإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لاستضافة «مسابقة أغاني يوروفيجن» في عرض مباشر على الإنترنت بانوراما وتسجيل الفيديو 8 كي في روتردام وإيندهوفن. وإضافة إلى ذلك، وعن طريق مشاركتها في معارض دولية وغيرها من الجهود، تخطط الشركة لتسويق تقنية بانوروا من دايك عالمياً.ومع ظهور عصر الـ 5 جي، أصبح من الصعب تشكيل سوق محتوى جديد في البيئة للمحتوى الواقعي، فإن دايك،تلفت الانتباه لمحتوى الفيديو البانورامي 12K الخاص بها على أساس تقنية الكاميرا متعددة «للعرض الواسع» وتكنولوجيا الإنتاج.