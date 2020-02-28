«فيجن» يستثمر في تطوير البرمجيات

المصدر: (واشنطن- د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن صندوق الاستثمار «فيجن» المملوكة لشركة الاتصالات اليابانية العملاقة «سوفت بنك جروب كورب» يستثمر 100 مليون دولار في شركة بيهافوكس لتطوير البرمجيات التي تراقب التزام الموظفين بالقواعد.

وأضافت المصادر أن استثمار الصندوق في شركة البرمجيات أخذ شكل حصة من الأسهم المميزة وقيم الشركة ككل بنحو 500 مليون دولار. كما سيكون لمجموعة «سوفت بنك» تمثيل في مجلس إدارة «بيهافوكس».

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذه الصفقة هي الأولى من الموجة الثانية لاستثمارات صندوق «فيجن» الذي يبلغ رأسماله 100 مليار دولار. كما تأتي الصفقة في الوقت الذي تواجه فيه الشركة اليابانية ضغوطاً متزايدة من جانب المساهمين.

وقال إركين أديلوف مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي إن هذا الاستثمار سيتيح لها التركيز والاستثمار تلبية احتياجات العملاء. في الوقت نفسه، فإن أديلوف وكبار موظفي الشركة سيظلون أصحاب حصة الأغلبية من أسهم بيهافوكس.

من ناحية أخرى قالت المصادر إن سوفت بنك جمعت حوالي ملياري دولار فقط لصالح صندوق «فيجن» الثاني ومازالت تسعى لجمع المزيد من الأموال له.