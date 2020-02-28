تكريم أبطال مهرجان العين للدرّاجات

المصدر: العين - البيان

استضافت مدينة العين احتفالية كبرى بفندق رادسون بلو، حيث تم تكريم الفائزين في ختام أكبر مهرجان للدراجات النارية في الشرق الأوسط، والذي استمر لمدة يومين، وذلك بالتعاون مع بلدية العين وشرطة العين ومكتبة زايد المركزية، برعاية وحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والشيخ سالم بن ركاض، والشيخة جواهر آل خليفة.

وأشادت الشيخة «جواهر آل خليفة» بحسن التنظيم وبما رأته من إنجاز في أثناء مرورها على المعرض التسويقي المصاحب للمهرجان، حيث تعرفت إلى الخدمات الذكية التي تقدمها بلدية العين، حيث ذكر «خالد الحدادي» مشرف فريق إسعاد أصحاب الهمم «أنّ بلدية العين استطاعت أن تصل إلى الجمهور متى كان وأينما كان، سواء داخل الدولة أم خارجها».