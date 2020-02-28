10 أفكار متميزة من طلبة كارنيجي لطيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

قدم طلبة من جامعة كارنيجي ميلون الأمريكية 10 أفكار متميزة لطيران الإمارات، الراعي الرئيس للهاكاثون الذي تنظمه الجامعة. وكانت طيران الإمارات وجامعة كارنيجي ميلون قد تعاونتا في السابق في عدد من المبادرات، التي شملت طائرات تجريبية من دون طيار لتتبع المخزون. وفي إطار مبادرتها الداخلية للابتكار في مجال الأعمال، رعت الناقلة تحديين رئيسين للأعمال خلال «تارتان هاكس» الهاكاثون الأضخم الذي تنظمه الجامعة. ويستقطب الهاكاثون أفضل العقول، حيث شارك 400 طالب هذا العام في التحديات. وابتكر الفريق الفائز تطبيقاً لتحسين تجربة أعضاء سكاي واردز طيران الإمارات في مطار دبي الدولي.

وقدم فريق آخر تجربة ثلاثية الأبعاد لطائرة إيرباص A380 مستفيداً من التكنولوجيا لتعريف العملاء على منتجات وحلول طيران الإمارات. وعرض الفريق هذا المنتج الذي يعمل على أجهزة متعددة ويمكن تصميمه وفقاً لتفضيلات العملاء. وفاز الفريق بمجموعة هدايا ومجسم خاص لطائرة A380.