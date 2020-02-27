مدن عملاقة من الخشب

المصدر: دبي-وائل الخطيب

صممت شركة مايكل جرين للهندسة المعمارية مبنى T3 المكون من سبعة طوابق في مدينة مينيابوليس ، سيقوم بحبس حوالي 3200 طن من الكربون لاستدامة المبنى.

وفي السويد، صممت شركة" أندرس بيرنسون للهندسة المعمارية" مدينة صغيرة تضم 31 برجًا بألواح متعامدة على الواجهة البحرية في ستوكهولم.

في وسط مدينة مينيابوليس العامر، يوجد مبنى مكاتب حديث مكون من سبعة طوابق. لا غرابة فيه، سوى أنه مبني بالكامل من الخشب. وكان عند افتتاحه في عام 2016، أكبر مبنى خشبي في أمريكا الشمالية، وأول مبنى من هذا النوع يتم بناؤه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام.

T3 ، كما يطلق عليه، لا يبدو مذهلاً فحسب ، بل استغرق بناؤه أيضًا شهرين ونصف فقط - أي أسرع من المباني التقليدية ذات القوالب الفولاذية أو الخرسانية. الأمر الذي من شأنه مساعدة البيئة، وفق تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي حديثاً.

ووفقًا لما ذكره مايكل جرين، المهندس المعماري الذي صممت شركته المبنى، فقد تم بناء T3 باستخدام 3،600 متر مكعب من الخشب، وهو كفيل بحبس حوالي 3200 طن من الكربون لإطالة عمر المبنى.

معانقة السماء:

تستخدم شركة" مايكل" ألواحاُ مبتكرة من الخشب الرقائقي وهو نوع من الهياكل الخشبية المُنتجة المصنوعة من شرائح الخشب الملتصقة مع بعضها البعض بطريقة دائمة. و"تتيح هذه اللوحات بناء مبانٍ كبيرة مهمة لمدننا ، حيث نحتاج إلى إيواء الكثير من الناس وتوظيف الكثير من الناس.، حسبما قال مايكل".

وهي كالحديد المقوى والخرسانة، من القوة بما يكفي لبناء ناطحات السحاب واستخدامها في بناء أطول مبنى خشبي في العالم: حمل اسم ميجوس، وهو اسم بحيرة تبعد 100 كلم شمالي العاصمة أوسلو. ويبلغ ارتفاع البرج أكثر من 85 مترا ويضم 18 طابقا.

