«ليب جومز» للتواصل تنطلق من دبي

المصدر: دبي- البيان

اختارت «ليب جومز Leap Comms» أحدث شركات التواصل الشامل في دولة الإمارات، إمارة دبي لافتتاح مقرها الرئيسي، لما تتميز به الإمارة من ريادة ومناخ أعمال مستقبلي متطور، حيث تعتبر الشركة أول وكالة للتواصل الشامل وخدمات العلاقات العامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة في تخطيط وتنفيذ استراتيجياتها وصياغة وإيصال رسائل عملائها، كما تتبع الوكالة سياسات تقدمية في الاهتمام بالصحة النفسية والعقلية للعاملين فيها لإيمانها بضرورة التخفيف من الضغوط، التي يتعرض لها العاملون في قطاع العلاقات العامة والإعلام، لما تمثله تلك الضغوط من تحديات تقف عائقاً أمام معدلات الإنتاجية والإبداع.

وتأخذ «ليب جومز» على عاتقها مسؤولية إحداث تغييرات جذرية في بيئة عمل شركات العلاقات العامة والتواصل في المنطقة، بتسليط الضوء على أهمية مراعاة إدارات تلك الشركات لجودة حياة رأس مالها البشري، أثمن أصول العملية الإبداعية ومجال التواصل.

وقال كريم فريد المدير التنفيذي لـ«ليب جومز»: يغطي تفكيرنا الاستراتيجي الوصول إلى الجماهير المستهدفة عبر الأجهزة الرقمية والقنوات غير الرقمية التي يتابعونها، سواء كان ذلك من خلال الشبكات الاجتماعية وسائل الإعلام أو وسائل الإعلام التقليدية. نحن لسنا جزءاً من المحادثة فحسب، بل نحن منشئو المحادثة؛ ونجيد التأثير عليها لاستمالة وإقناع الحشد المستهدف. وبينما تحاول كل الوكالات الأخرى دمج التقنيات الرقمية، فإننا نعتقد أنه لا يمكننا الفصل بين الرقمي والتقليدي أثناء وضع الاستراتيجيات وتنفيذها.