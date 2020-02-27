94 % من محاولات الهجمات الإلكترونية تستخدم البريد الإلكتروني

المصدر: (دبي - البيان)

أكدت «بروف بوينت» الشركة المتخصصة في مجال الأمن السيبراني والامتثال، أن 94 % من خروقات البيانات تبدأ بهجمات تستهدف الأفراد عبر البريد الإلكتروني.

وأعلنت عن إطلاق أول حلول متكاملة في المجال السيبراني في السوق لصد هجمات اختراق البريد الإلكتروني للشركات (BEC) وحسابات البريد الإلكتروني (EAC) من خلال الجمع بين بوابة البريد الإلكتروني الآمنة الرائدة في بروف بوينت والحماية المتقدمة للتهديدات.

وقال ريان كالمبر، نائب الرئيس التنفيذي لاستراتيجية الأمن السيبراني لدى بروف بوينت: أدت الهجمات التي استهدفت البريد الإلكتروني للأعمال التجارية وتسوية حساب البريد الإلكتروني إلى تكبد الشركات بأكثر من 26 مليار دولار عالمياً، وهذه التهديدات كانت مسؤولة عن مطالبات التأمين عبر الإنترنت أكثر من أي تهديد آخر، بما في ذلك طلب الفدية.