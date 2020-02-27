«مايكروسوفت» تطلق برنامجاً عالمياً للعمل الاجتماعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، أمس، في إطار جهودها لتحقيق التميز الاجتماعي، عن برنامج عالمي جديد «لريادة الأعمال الاجتماعية»، حيث يتيح وصول الشركات الناشئة المؤهلة إلى التكنولوجيا وسبل التعليم وشبكة واسعة من العملاء، إضافة إلى منح «مايكروسوفت» المقدمة في هذا المجال.

وسيوفر البرنامج العالمي المتاح عبر 140 دولة وصولاً مجانياً إلى تقنيات «مايكروسوفت»، وكذلك فرصة الانضمام إلى مجتمع واسع من المبدعين العالميين الذين يساهمون بدورهم في تعزيز روابط النجاح.

وفي سياق تفصيلي، ستحصل المؤسسات الاجتماعية التي أصبحت جزءاً من البرنامج العالمي لريادة الأعمال الاجتماعية على إمكانية الوصول إلى التقنيات السحابية المجانية من «مايكروسوفت»، بالإضافة إلى تلقي الدعم الفني والتوجيه اللازم لضمان تطورها وتحقيق أهدافها، فضلاً عن ذلك ستتاح لها فرصة الاستفادة من الأرصدة الخاصة بمنصة أزور التي تصل إلى 120,000 دولار.