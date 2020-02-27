مقاعد نوم على متن الدرجة الاقتصادية

المصدر: (ولينجتون - د.ب.أ)

رغم أن حصول ركاب الدرجة الاقتصادية في رحلات الطيران الطويلة على قسط من النوم أو الراحة أثناء السفر أمر مستحيل، فإن شركة الطيران النيوزيلندية أير نيوزيلندا قررت تغيير هذه الفكرة من خلال برنامج «إيكونومي سكاي نست» الذي يقدم مجموعة من المقاعد المريحة الصالحة للنوم لركاب الدرجة الاقتصادية على متن طائراتها.

وأعلنت أير نيوزيلندا التي تسيّر بعض أطول خط طيران في العالم، مثل خط الطيران المنتظر بين أوكلاند ونيويورك، والذي تصل مدة رحلته إلى 17 ساعة و40 دقيقة من دون توقف، إنها قدمت طلباً للحصول على براءة اختراع برنامج «سكاي نست» وتسجيل علامته التجارية أمس.وقال مايك تود، مدير التسويق وخدمة العملاء في أير نيوزيلندا في بيان: «لدينا قدر كبير من أعمال التطوير الجارية في ابتكار المنتج الذي يمكن استخدامه في جميع كبائن الطائرات.. النقطة المتعبة الأساسية بالنسبة لمسافري الدرجة الاقتصادية في الرحلات الطويلة هي عدم القدرة على الجلوس في حالة استرخاء».