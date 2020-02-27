مواجهة «كورونا» بالعمل عن بعد

المصدر: (دبي - البيان)

لجأت خطوط الطيران والمشافي الصينية إلى حماية موظفيها لمنع انتشار عدوى مرض فيروس كورونا بينهم، عبر تفعيلها أساليب (العمل عن بُعد) باستخدام تقنيات وتطبيقات الحلول الذكية المتكاملة للاتصالات المقدمة من شركة أﭬايا، وقد أسهمت حلول أﭬايا الذكية وتقنياتها المتطورة في حماية موظفي الشركات، ومزودي الرعاية الصحية الصينية من انتشار عدوى الفيروس بينهم.

ومن أبرز المستفيدين من حلول وتقنيات أﭬايا للاتصالات الذكية: «خطوط هينان الجوية» المحدودة وفروعها القابضة، وهي أكبر خطوط الطيران الصينية الخاصة ويقع مقرها الرئيس في مدينة هايكو بمقاطعة هاينان جنوبي البلاد، وتقدم خدمات منتظمة لأكثر من 1800 وجهة محلية ودولية، وفي ظل انتشار فيروس كوورنا أصبح هاجس قادتها هو: كيفية المحافظة على صحة موظفيها دون الإضرار بانتظام وأداء العمل المتقن.