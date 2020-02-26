«جيم نيشين» تدعم علامتها التجارية بنكهة إماراتية

المصدر: دبي- البيان

عززت سلسلة «جيم نيشين» مكانتها كأسرع علامة تجارية نمواً في عالم اللياقة البدنية على مستوى دولة الإمارات، من خلال افتتاح فرعي بر دبي ورأس الخيمة مؤخراً.

وأعلنت سلسلة نوادي اللياقة البدنية عن خطط لافتتاح فروع لها في داون تاون دبي، وواحة السيليكون، وأبوظبي، والشارقة، خلال عام 2020. ومع افتتاح الصالتين الجديدتين في رأس الخيمة وبر دبي، يقترب عدد أعضاء سلسلة نوادي «جيم نيشين» من 20 ألف عضو، ما يجعلها أسرع سلسلة لياقة بدنية نمواً في تاريخ المنطقة.

وقال فرانك أفيكي، عضو مؤسس في «جيم نيشين»: سيكون عام 2020 عاماً مميزاً بالنسبة لدولة الإمارات، ولدينا الحماسة لتجسيد ثقافة السعادة في الإمارات باعتبارنا علامة تجارية محلية حقيقية ذات مذاق إماراتي.

ولا شك أن خطط التوسع الخاصة بنا لعام 2020 تشكل نقلة نوعية مثيرة للاهتمام، ونشعر بسعادة غامرة بسبب نجاح تجربتنا في رأس الخيمة وبر دبي. ولعل من أهم بواعث السعادة شعورك بأنك على المسار الصحيح وهو ما يجعل أعضاءنا أكثر تحفزاً وحرصاً على صنع قصة نجاح جيم نيشين (جيم الشعب).