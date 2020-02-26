إعادة افتتاح «ون آند أونلي الإمارات» بأستراليا

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أعيد افتتاح «منتجع ون آند أونلي وولغان فالي الإمارات» فائق الفخامة الذي يسكن بين أحضان محمية طبيعية في أستراليا، وبدأ في استقبال ضيوفه مرحباً بعودتهم إلى الوادي، بعد إغلاق مؤقت على خلفية حرائق الغابات الأخيرة هناك، بحسب ما أورده موقع «CIM Business Events» أمس.

وفي هذا السياق، أعرب تيم ستانهوب، المدير العام للمنتجع عن غبطته وسعادته بهذه العودة المحمودة قائلاً: «نحن سعداء بالعودة إلى الوادي»، مؤكداً حرصه على مشاركة ضيوفه هذه الفرصة الفريدة، ليشهد بصحبتهم ويكون جزءاً من تجديد المناظر الطبيعية والحياة البرية الوفيرة التي ما زالت المحمية زاخرة بها.

وأشار تقرير الموقع إلى أن مساحات شاسعة من الأدغال التي تحيط بالمنتجع لا تزال على حالها لم تطلها ألسنة الحرائق.

وقال سيمون بروكس، مدير الأنشطة والمحافظة على البيئة: «هذه فرصة نادرة لمشاهدة القدرة على المرونة والتحول الاستثنائي على الطبيعة والمساهمة في جهودنا في مجال الحفظ».