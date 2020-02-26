«جلف كرافت» تدشن «ماجستي 120» السوبر

أم القيوين - البيان

دشنت شركة الخليج لصناعة القوارب «جلف كرافت»، اليخت السوبر الجديد «ماجستي 120»، والذي يتكون من ثلاثة أسطح ويبلغ طوله 37 متراً.

وكان اليخت السوبر الجديد، والذي يشكل إضافة نوعية إلى «يخوت ماجستي» السوبر، قد تم وضعه في المياه لأول مرة الأسبوع الماضي في مقر الشركة في أم القيوين.

ويأتي إطلاق اليخت السوبر الذي يتمتع بتصميم أنيق ويتضمن أحدث التقنيات المتطورة في الموعد المحدد لانتهاء العمل، كما أنه يمثل إنجازاً بالغ الأهمية لشركة بناء اليخوت الإماراتية.

وقال بول جراي، الرئيس التنفيذي للعمليات في جلف كرافت: إنه يوم حافل يشهد هذا الإنجاز المهم الذي يمثل إضافة إلى التاريخ المشرق الذي تفخر به «جلف كرافت».