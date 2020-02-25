هواوي تطلق أفضل شبكة 5 جي لتمكين النجاح للأعمال التجارية

المصدر: (لندن - البيان)

أعلن بنغ سونغ، رئيس دائرة مبيعات وتسويق حلول شركة تشغيل «هواوي»، عن إطلاق شبكة الجيل الخامس الفائقة التقدم تستهدف مساعدة الشركات المشغلة للشبكات على تحقيق النجاح التجاري لشبكة 5 جي. جاء ذلك خلال معرض نظمته الشركة في لندن.

ولم تكن شبكة الجيل الخامس المتطورة التي تم إطلاقها في الحدث للعرض فقط، فهي تشمل سلسلة من حلول المنتجات، مثل شبكة الوصول اللاسلكي المبسطة وشبكة IP الذكية، وشبكة نقل النطاق الترددي العالي للغاية، والاتصالات الخضراء، وخدمات 5 جي المتكاملة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقال بنغ سونغ، في كلمته خلال المعرض: «إن شبكة الجيل الخامس المتطورة التي أطلقناها هي مجرد غيض من فيض، نحن نستثمر باستمرار في مجالات مثل النظريات الأساسية والمواد والخوارزميات، لتطوير منتجات وحلول رائدة للصناعة ومساعدة المشغلين على تحقيق النجاح التجاري لـلجيل الخامس».