تدشين ساحة للتزلج اللوحي في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أعلنت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة عن افتتاح منتزه للتزلج اللوحي في حديقة صقر العامة رسمياً 27 فبراير الجاري، مع تنظيم فعالية احتفالية على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 27 حتى السبت 29 فبراير الجاري، مجاناً، أمام أفراد المجتمع من الساعة 3 ظهراً حتى الساعة 10 مساءً كل يوم، ضمن مهرجان عائلي يستمتع فيه الزوار بتناول المأكولات والتسوق والتـزلج في الهواء الطلق.

ويقام حفل الافتتاح الرسمي للمنتزه يوم الجمعة 28 فبراير باستضافة عروض خاصة لثلاثة متزلجين محترفين هم إيزابيلي أفيلا التي تبلغ من العمر 15 عاماً، ووالدها غارسيا رودريغيز، وفيرجينيا فورتيس أغواس البالغة من العمر 13 عاماً، وسيدير هؤلاء المتزلجون ورش عمل يتاح خلالها للزوار فرصة الاطلاع على الأساليب والمهارات والحيل الرئيسة لهذه الرياضة، ويتضمن الحدث مجموعة متنوعة من الألعاب والعروض الترفيهية والموسيقية وخيارات الطعام، إضافة إلى فرص التسوق مع استضافة سوق للسلع لمنتجات الحرفيين المحليين وتجار التجزئة.

ويعتبر منتزه التزلج اللوحي إضافة رئيسية إلى حديقة صقر التي تعد أكبر منطقة ترفيهية عامة في إمارة رأس الخيمة، ويتماشى افتتاح هذا المنتزه مع هدف هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة في مواكبة اهتمامات زوار الإمارة والمجتمع المحلي؛ إذ يوفر لعشاق التزلج اللوحي من المقيمين والسياح مساحة خارجية مجهزة جيداً على امتداد 620 متراً مربعاً يواجهون فيها أنوعاً شتى من العقبات مثل الحفر، والمجسمات الهرمية، والحواف، والمنحدرات، والمسارات الدائرية.

ويسهم منتزه التزلج اللوحي في تعزيز مكانة حديقة صقر العامة كوجهة ترفيهية فريدة من نوعها لهواة ومحترفي التزلج اللوحي، والأحذية ذات العجلات، والدراجات الهوائية الرياضية.