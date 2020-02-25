«مارش»: فشل شركات المنطقة في فهم المخاطر يعيق النمو

المصدر: (دبي - البيان)

أظهر تقرير نشرته شركة مارش، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال وساطة التأمين وإدارة المخاطر، أن فشل كبار المديرين في فهم دور إدارة المخاطر في تعزيز عملية صنع القرار يعني أن العديد من المؤسسات في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا لن تستفيد بالشكل الكامل من فرص النمو.

وكشفت النسخة الأولى من استطلاع «إدارة المخاطر ومفهوم التأمين في الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا لعام 2019» أنه على الرغم من أن نحو نصف كبار رجال الأعمال (47%) يعتقدون بأن عملية اتخاذ القرارات المؤسسية تتم وفق إطار إدارة المخاطر، إلا أن 9% فقط من فرق المخاطر المشاركين في الاستطلاع يشاركونهم هذا الرأي.