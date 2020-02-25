الإمارات رائدة الابتكار في السوق الإقليمية للتقنيات المالية

المصدر: (دبي - البيان)

قال خبراء إن الإمارات تمسك بزمام الريادة في سوق التقنيات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي يُتوقع أن يصل حجمها إلى مستوى قياسي قدره 2.5 مليار دولار بحلول 2022.

وصرّح براج كالثورب المدير العام بالإنابة لشركة «كوندو بروتيغو»، الشركة البارزة في الاستشارات وتوريد الحلول في مجال البُنى التحتية التقنية وإدارة المعلومات، والتي تتخذ من الإمارات مقرًا، بأن المؤسسات المصرفية والمالية في الإمارات تحرص، في ظلّ وصول سوق التقنيات المالية في الشرق الأوسط إلى مستويات قياسية، على الاستفادة من الإدارة الفورية للمعلومات من أجل تعزيز الخدمات المصرفية المقدمة عبر الهاتف المحمول، والتجارة الإلكترونية، والتحويلات الرقمية، وتأمين العقود العقارية.