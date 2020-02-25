«نخيل» تحصد جائزة تميّز

المصدر: دبي- البيان

حصدت شركة «نخيل» للتطوير العقاري جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية، خلال حفل جوائز (EGI) لعام 2020، وذلك عن فئة نظم المعلومات الجغرافية للأعمال المؤسسية العقارية، عبر برنامج يسعد العملاء ويعزز من الكفاءة، كما أنه يساعد في الحفاظ على البيئة.

ويوفر البرنامج التقني بشكل مبدئي 71 خدمة في إطار منصة واحدة للطلبات والمعالجة والدفع عبر الإنترنت، ما يقلل من أوقات معاملات العملاء بنسبة تصل إلى 80 % لبعض الخدمات. وتشمل قائمة الخدمات المقدمة، والموافقات على التوسعات للمنازل، وموقعاً إلكترونياً للوصول إلى الطلبات وإجراءات شهادات عدم الممانعة، كما أن هناك عدداً من الخدمات قيد التطوير ستتم إضافتها إلى النظام.