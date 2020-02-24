مصر ترفع أسعار جميع أنواع السجائر

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت مصلحة الضرائب المصرية، رفع أسعار السجائر بمقدار جنيه إلى 3 جنيهات على أسعارها، ليصل سعر مارلوبورو «رد- جولد»- دافيدوف لـ40 جنيها مصرياً، وميريت "دانهيل" لـ43 جنيها، وإل إم "لاكى سترايك" لـ31 جنيها، وروثمان لـ31 جنيها، ونستون لـ30 جنيها، ونكست لـ 27 جنيها، وكليوباترا بوكس "جولد- أحمر- أزرق" لـ18 جنيها، وكليوبترا كوين لـ17 جنيها، وسوبر لـ19جنيها، وجولدن ويست لـ24 جنيها، بحسب ما ذكره بيان مصلحة الضرائب اليوم الاثنين.

وأكدت أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، ما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالي فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها بحسب صحيفة الشروق المصرية.

وذكر البيان أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك لضمان الالتزام ببيع السجائر بالأسعار المحددة بالجدول الموحد بحيث يقوم مفتشو الأجهزة الرقابية بحملات موسعة بصفة دورية لضبط أى شخص يخالف الجدول الموحد الذى تم تحديثه، ويبيع السجائر بأعلى من الأسعار المعلنة، وإحالته إلى المساءلة القانونية والتحقيق، على النحو الذى يُسهم فى ضبط السوق المحلية، ومنع أى محاولة لاستغلال المواطنين، وضمان البيع بالقيمة الفعلية دون مغالاة.

وأضاف البيان أنه سيتم إلزام كل محلات بيع منتجات التبغ والسجائر بالإعلان عن جدول الأسعار الموحد فى مكان واضح، والبيع بها للمستهلك.

وتضمن الجدول الموحد للأسعار مايلى:

الصنف سعر البيع للمستهلك

مارلوبورو «رد- جولد»- دافيدوف 40 جنيها

كينت 38 جنيهًا

مارلوبورو «ميديم» 36 جنيها

ميريت - دانهيل 43 جنيها

كاميل 35 جنيها

إل & إم - لاكى سترايك31 جنيها

روثمان - جولواز 31 جنيها

ونستون 30 جنيها

إل & إم موشيون 28جنيها

نكست - بى & إس 27 جنيها

بال مال 26 جنيها

فايسروى 26 جنيها

كليوبترا بلاك ليبول - تايم 24 جنيها

جولدن ويست 24 جنيها

سوبر 19 جنيها

تارجت 18 جنيها

كليوبترا بوكس «جولد- أحمر- أزرق» 18 جنيها

كليوبترا كينج «ورقية» 16.5 جنيه

كليوبترا كوين «ورقية» 17 جنيها

مونديال «أحمر- أزرق»- لايت- بوسطن- بلومنت- كوين بوكس ١٧,٥ جنيه