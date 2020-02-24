«تحديد السعر» تختتم 12 شهراً من حملات التسوّق في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت مبادرة موسم عروض أبوظبي، والتي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، للمساهمة في نمو القطاع السياحي والتجاري، عن نتائج واعدة، مع اختتامها 12 شهراً من حملات التسوّق والعروض والفعّاليات، التي كان آخرها عرض «تحديد السعر»، والذي اختار المتسوقون من خلاله السعر الذي يريدون دفعه مقابل المنتجات التي يرغبون باقتنائها. تأتي هذه العروض، بالتزامن مع تخصيص حكومة أبوظبي ميزانيةً بقيمة 600 مليون درهم العام الماضي، لجذب الفعاليات العالمية إلى العاصمة، وتم إطلاق موسم عروض أبوظبي، بالتزامن مع مواعيد عروض التجزئة الرئيسة والفعاليات العالمية.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق بالإنابة، في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: فخورون بالإعلان عن النجاح المتواصل الذي حققه موسم عروض أبوظبي في 2019، وذلك من خلال سبع حملات، سجّلت نمواً في الإنفاق والاستقطاب، وعادت بالنفع على كل من تجار التجزئة والمتسوقين، هذه المفاهيم الجديدة قدمت دفعةً هائلةً لسوق التجزئة في أبوظبي.