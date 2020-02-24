بورصة دبي للذهب.. بداية واعدة

المصدر: إعداد: عمرو عادل

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سجلت بورصة دبي للذهب والسلع بداية واعدة للعام الحالي على مستوى أحجام وقيم التداول، ومن أبرزها منتج «العقد الآجل للذهب» في يناير الماضي والذي حقق أفضل أداء شهري له منذ يوليو 2008.

يأتي هذا الأداء القوي وسط التوترات الجيوسياسية المتزايدة في جميع أنحاء العالم والتي أسهمت في إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة، والجهود المتواصلة لزيادة مشاركة المستثمرين وتعزيز السيولة.

66.25 %

نمواً في تداولات «عقد الذهب الآجل» في يناير على أساس شهري

515 %

زيادة في «عقد الذهب الآجل» على أساس سنوي

18.26 %

ارتفاعاً في العقود الآجلة لـ«خام غرب تكساس الوسيط» خلال يناير

366481

عقداً معدل الاهتمام الشهري المفتوح في يناير 2020

23

مليون عقد إجمالي حجم التداول خلال 2019

13.87

تريليون درهم قيم تداولات البورصة منذ تأسيسها في 2005

142.16

مليون عقد أحجام التداولات في 15 عاماً

175

عضواً حول العالم يقدم عقوداً آجلةً وعقوداً تغطي المعادن الثمينة والطاقة والعملات

60

بنك مقاصة حول العالم تعترف ببورصة دبي للذهب