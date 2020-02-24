دبي تستضيف أكبر مهرجان لريادة الأعمال 27 الجاري

المصدر: دبي - البيان

تعتزم نخبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وقادة الفكر وصنّاع القرار بدبي الالتقاء لمدة أسبوعين خلال فعالية «دريم ستايشن»، أكبر مهرجان لريادة الأعمال في الإمارات، في الفترة من 27 فبراير حتى 7 مارس.

تهدف المبادرة التي تنظم بالشراكة بين «ميدان ون»، وشركة «اس ام أي ديستريكت»، و«مدينة محمد بن راشد آل مكتوم الحي الأول»، إلى تعزيز قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي في الإمارات وتوسعة آفاقه وإتاحة الفرصة للتعلم أثناء مزاولة الأعمال.

وسوف تتيح مبادرة «دريم ستايشن» التي ستجري في «ميدان جراند ستاند»، مجموعة من فرص النمو وتعزيز العلاقات بين الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستويين الإقليمي والعالمي. كما ستشهد الفعالية الإطلاق الرسمي لبرنامج حضانة قطاع التجزئة الجديد من شركة «اس ام أي ديستريكت» الذي يقام وفقاً لشراكة حصرية مع «ميدان ون» ويسعى إلى توفير منظومة شاملة ومتكاملة لرواد الأعمال.

وقالت أينور حسين، الرئيس التنفيذي ومؤسسة شركة «اس ام أي ديستريكت»: تتمثل رؤيتنا في إقامة شبكة قوية تدعم نمو الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم. ومن خلال هذا البرنامج الجديد لحضانة قطاع التجزئة، نهدف إلى تحويل العلامات التجارية المحلية إلى شركات عالمية، تماشياً مع الروح الريادية للمدينة.

وقال محمد الخياط، نائب الرئيس الأول في «ميدان ون» ونائب رئيس الشؤون التجارية والمنطقة الحرة بمجموعة ميدان: من خلال الشراكة في أكبر مهرجان لريادة الأعمال في الشرق الأوسط، بالتعاون مع شركة «اس ام أي ديستريكت» و«مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، الحي الأول»، فإننا نقدم دعماً قوياً لدبي في تحقيق طموحاتها الرامية إلى توفير منصة متينة لتحفيز نمو المشاريع بالإمارة.