طرح رموز جديدة لمنصة ويندوز 10

المصدر: نيويورك - وكالات

تعتزم شركة «مايكروسوفت» قريباً طرح مجموعة جديدة من الرموز التي أعيد تصميمها بشكل مميز بتصميم Fluent لمنصة ويندوز 10، والتى تتوفر الآن في الإصدار التجريبي للمستخدمين، حيث كانت مايكروسوفت قد أطلقت رموزاً جديدة لتطبيقات Office خلال نوفمبر 2018، ومن جديد أعلنت مايكروسوفت خلال ديسمبر 2019 عن خططها لإعادة تصميم جميع رموز منصة ويندوز 10.

ومن المنتظر أن تستمر مايكروسوفت في دفع مزيد من الرموز لعدد أكبر من التطبيقات في منصة ويندوز 10، كما تدفع مايكروسوفت كلاً من الرموز الجديدة لتطبيقات التقويم والبريد الإلكتروني لمستخدمي ويندوز 10 في البداية. وكانت شركة مايكروسوفت قد استخدمت الرموز ذاتها في منصة ويندوز لسنوات عدة دون أي تغيير.