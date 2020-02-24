الصين تستحوذ على 50% من مبيعات الهواتف الذكية

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

في الوقت الذي بدأت فيه شبكات الجيل الخامس للاتصالات تعمل تدريجياً في الولايات المتحدة، فإن السوق الأمريكية ليست السوق الكبرى للهواتف الذكية التي تعمل مع هذه الشبكات، حيث استحوذت الصين على الجزء الأكبر من مبيعات هواتف الجيل الجديد للاتصالات.

وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة «كاونتر بوينت ريسيرش» لدراسات السوق، فإن سوق الصين استحوذت على 50% من مبيعات الهواتف الذكية المتوافقة مع شبكات الجيل الخامس في العالم العام الماضي، حيث سيطرت هواوي على السوق في الصين مستحوذة على نحو 75% من مبيعات هواتف الجيل الخامس فيها.