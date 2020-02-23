اتصالات تيليكوم وفودافون إيطاليا تبيعان حصة أقلية في وحدتهما لأبراج الاتصالات

المصدر: روما - د ب أ

ذكر تقرير إخباري، أن شركتي الاتصالات تيليكوم إيطاليا وفودافون إيطاليا، قد وافقتا على بيع حصة أقلية في وحدتهما لأبراج الاتصالات، لمجموعة من المستثمرين.

وقالت صحيفة «لا ريبوبليكا» في عددها أمس، إن الشركتين أبرمتا صفقة لبيع 25 % من شركة «إنويت إس بي إيه»، المتخصصة في أعمال البنية التحتية للاتصالات اللاسلكية، بقيمة 1.8 مليار دولار إلى مجموعة مستثمرين، تقودها شركة «أدريان ساس» الاستثمارية الفرنسية، وتضم بنك «كريدي أجريكول اشورنسز» لخدمات التأمين، وشركة «كانسون كابيتال بارتنرز» للاستشارات والخدمات المصرفية التجارية.