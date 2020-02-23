تقارير: دبي وجهة ترفيه عالمية نابضة بالحياة

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقريران عالميان الأهمية التي تتمتع بها دبي كوجهة سياحية عالمية، مع تركيز خاص على طابعها الترفيهي.

وذكر موقع «ترافيل تريانجغل» في هذا السياق، أن مئات الآلاف من السياح يزورون هذه المدينة العالمية كل عام، فهي منارة العمارة الحديثة، والمجتمع النابض بالحياة، وهي مرادف للفخامة وأسلوب الحياة الراقي، وسينبهر المرء بلا جدال بخيارات الأماكن السياحية التي تعد من الأفخم والأرقى في العالم.

وأضاف التقرير أن دبي تشتهر بمبانيها الشاهقة التي تعانق السماء طولاً، وشواطئها الشاسعة ومراكز التسوق الكبرى والفنادق الفاخرة والمتاحف وحدائق الحيوان الفريدة وغيرها الكثير. ووصف التقرير دبي بأنها مثال على العمل الجاد والتفاني، حيث قطعت شوطاً طويلاً من مجرد كونها ميناء لتصبح واحدة من أكثر المناطق السياحية شعبية في العالم.

وفي مقابلة مع عصام كلداري، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة «إثراء دبي»، قال موقع «Elliman Insider» إن دبي تعد واحدة من أفضل المدن في العالم، واصفاً إياها بالمدينة الحديثة النابضة بالحياة بشكل لا يصدق من خلال احتضانها لأكثر من 200 جنسية مختلفة يعيشون ويعملون في تمازج عَزّ نظيره. وتوفر المدينة وسائل الترفيه والراحة الرائعة، والتعليم من الطراز العالمي، والأمن، وأسلوب الحياة الراقي، ناهيك عن أشعة الشمس على مدار السنة.

وقال إن دبي موطن لبعض المباني الأكثر شهرة في العالم، وأطول مبنى في العالم، وهو برج خليفة، إلى جانب نافورة دبي الجميلة (التي أنشأها الفريق الذي صمم نوافير بيلاجيو في لاس فيغاس) ودبي مول.