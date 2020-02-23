استطلاع «البيان»: التوزيعات بوصلة قرار المستثمر في سوق الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» أن عينة كبيرة من القراء تتجاوز 77% تتوقع أن تتأثر قراراتهم الاستثمارية في سوق الأسهم المحلية بإحجام بعض الشركات عن إقرار توزيعات أرباح نقدية.

وأكد 73% ممن شملهم الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة تأثر قراراتهم الاستثمارية بالتوزيعات النقدية، بينما توقع 27% من المصوتين ألا تتأثر قراراتهم بهذا الأمر، فيما كشف الاستطلاع عبر «فيسبوك» أن 77% أعلنوا تأثر قراراتهم الاستثمارية، فيما اعتبر 23% أنها غير مؤثرة بالنسبة لهم، فيما رأى 80.6% من المشاركين في الاستطلاع على «تويتر» أن قراراتهم الاستثمارية ستتأثر بالتوزيعات، بينما رأى 19.4% أنها لن تتأثر.

وشدد محللون وخبراء ماليون على أن التوزيعات النقدية في سوق الأسهم المحلية تعد بمثابة حجر زاوية وبوصلة لقرارات المستثمرين الاستثمارية.

وأشار المحللون والخبراء إلى أن إحجام بعض الشركات عن توزيع أرباح على مساهميها يؤثر بشكل كبير في تحركاتهم وتوجهاتهم الاستثمارية.

وذكر المحللون والخبراء في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أن التوزيعات تعد بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين من حيث العوائد المجزية، كما تعد مؤشراً مهماً للحكم على قوة الشركات وملاءتها المالية وتدفقاتها النقدية.

وأشار الخبراء والمحللون في الوقت ذاته إلى أن امتناع بعض الشركات عن التوزيعات قد يرجع إلى رغبتها في استغلال السيولة المتاحة في مشاريع للتوسع والنمو.

ولفت المحللون والخبراء إلى أن عوائد المستثمرين في أسواق الأسهم تكون عبر ثلاثة مصادر، هي: التوزيعات النقدية السنوية والأرباح الرأسمالية الناتجة عن صعود الأسهم وأسهم المنحة.

ولفتوا كذلك إلى أن التوزيعات النقدية تعد الأهم بالنسبة لشريحة المستثمرين طويلي الآجل، حيث يعتمدون عليها لتغطية جزء من مصاريفهم السنوية.