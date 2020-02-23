إصابة موظف في «سامسونغ» بكورونا

المصدر: سيئول - د ب أ

ذكر تقرير إخباري أمس أن شركة «سامسونغ إلكترونكس» عملاقة صناعة الإلكترونيات العالمية قررت إغلاق مصنع تابع لها في مدينة جومي، بكوريا الجنوبية، بعد تأكيد إصابة أحد العاملين هناك بفيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة أنباء «بلومبيرغ» الأمريكية إن الإغلاق سيستمر حتى صباح غد الاثنين للحد دون انتشار الفيروس.

يشار إلى أن لدى «سامسونغ» خطي إنتاج في مدينة جومي، التي تقع على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول. وكانت «سامسونغ» نقلت نحو 50% من عمليات إنتاج الهواتف المحمولة الخاصة بها إلى فيتنام، ولكنها لا تزال تنتج بعض الأنواع الفائقة في مجمع جومي.