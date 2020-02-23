برج.. تحية إلى إرث زها حديد في ميامي

المصدر: ميامي - أ ف ب

في قلب مدينة ميامي بين ناطحات السحاب الشاهقة التي ترتفع فوق خليج بيسكاين، يسيطر مبنى الشقق الفاخرة الجديد اللافت للمهندسة الراحلة زها حديد على الأفق.

وأحدث تصميم مبنى متحف «وان ثاوزند ميوزيوم» المقوس الفريد على شكل هيكل خارجي ضجة كبيرة. وهذا الهيكل الطليعي هو المبنى السكني الوحيد في وسط مدينة ميامي مع مهبط للطائرات.

ويشكل هذا المبنى الشاهق تحية إلى إرث المهندسة المعمارية العراقية البريطانية التي توفيت في ميامي في العام 2016 عن 65 عاماً، ولم يكن المبنى المؤلف من 62 طابقاً قد انجز بعد.

وقال كريس ليبين الذي علق على إدارة المشروع البالغة كلفته 300 مليون دولار بعد وفاة المهندسة «شعرنا بالتزام كبير تجاه إكمال هذا المشروع بالذات لأن ميامي كانت موطنها الثاني». وأضاف «لقد أمضت وقتاً طويلاً هنا، وكان لديها أصدقاء كثر».

وكانت زها حديد أول امرأة تفوز بجائزة «بريتزكر» العريقة في الهندسة المعمارية، ونالت جائزة ستيرلينع أعرق مكافآت الهندسة العمارية في بريطانيا مرتين. وقد سمتها مجلة «فوربز» في السابق واحدة من أكثر النساء نفوذاً وتأثيراً في العالم.

ومن بين مشاريعها الشهيرة، مطار بكين داشينغ الدولي ومركز لندن للألعاب المائية في إطار أولمبياد 2012. وأصبح «وان ثاوزند ميوزيوم» أول برج من تصميم زها حديد في نصف الكرة الغربي، درّة التاج لشركتها ومقرها في لندن.

ويضم المبنى الذي يبلغ ارتفاعه 216 متراً، 84 وحدة ومسبحين ومشرباً ومهبطاً للمروحيات، إضافة إلى وسائل الراحة الفخمة الأخرى.