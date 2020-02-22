تمديد شراكة «ويسترن يونيون» و«الأنصاري للصرافة»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ويسترن يونيون» تمديد شراكتها طويلة الأمد مع «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية، والتي تتخذ من الإمارات مقراً.

وتسهم هذه الخطوة في تعزيز العلاقة المتينة بين الشركتين من خلال تجديد اتفاقية التعاون لسبعة أعوام أخرى، ما يعزز التزامهما تجاه توفير أرقى مستويات خدمات تحويل الأموال حول العالم لعملاء دولة الإمارات.

وبدأ التعاون بين ويسترن يونيون والأنصاري للصرافة منذ عام 1995، وأثمر عن تقديم خدمات متكاملة عبر شبكةٍ من المواقع الاستراتيجية وخيارات الدفع الرقمي، وتعزيز التواصل بين أفراد العائلة والأصدقاء في أكثر من 200 دولة وإقليم حول العالم.

وقال جان كلود فرح، رئيس الشبكة العالمية لدى ويسترن يونيون: يسعدنا تجديد شراكتنا الراسخة وتعزيز خدمات الصرافة بين الإمارات وباقي أنحاء العالم من خلال تمديد هذه الاتفاقية لمدة سبعة أعوام أخرى.

وقال محمد الأنصاري، الرئيس والمدير التنفيذي للأنصاري للصرافة: يستفيد العملاء من خدمات تحويل الأموال السهلة والموثوقة في معظم أنحاء العالم من خلال شبكة ويسترن يونيون الواسعة، والتي تربط بين المراكز الاستراتيجية والمنصات الرقمية.