«هوجو شيفالييه» تفتح فرعها الأول في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت مجموعة «هوجو شيفالييه Hugues chevalier» الفرنسية المتخصصة في تصاميم الأثاث الراقي لأول مرة في الشرق الأوسط فرعاً لها في دبي، بعد 41 عاماً من النجاح والتألق في فرنسا وأوروبا.

تضمنّ الافتتاح حفل مميز بحضور عدد من كبار الضيوف ووسائل الإعلام في صالة العرض في جميرا 1، فيلا، فمنذ عام 1978 ابتكر هوجو شيفالييه أول تصاميم الصوفا الحديثة والعصرية وكان مصدر إلهامه يأتي من تصميم آرت ديكو ستايل ودومنيك صوفا الذي كان ولا يزال واحداً من أهم وأفضل التصاميم والأكثر مبيعاً لدى المفروشات.

وقالت دينلوزا مقصدوفا المدير المسؤول لفرع المجموعة في دبي: تقدم هوجو شيفالييه مجموعة واسعة من تصاميم الأثاث العصري المختارة بعناية، بالإضافة إلى خيارات عدة تساعد على إضافة لمسات من الجمال والأناقة على المكان بأكمله مثل القماش، الحرير، الحديد والطلاء ليحظى كل الزبائن بتجربة أثاث فريدة من نوعها تناسب ذوقهم ومتطلباتهم.

تصميم

وإن جميع المفروشات من صنع اليد يتم تصميمها واختراعها في مصانع خاصة بواسطة أيدي محترفة ومبدعة في هذا المجال؛ إذ يتم تصنيع كل أنواع وأشكال المفروشات بكل عناية وإبداع لتحقيق عنصري الجمال والراحة اللازمة عند اختيار المفروشات.