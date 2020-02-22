السويد تختبر أول عملة رقمية تابعة لبنك مركزي

المصدر: (ستوكهولم - وكالات)

قال بنك «ريكسبنك» السويدي إنه بدأ في اختبار عملة (الكرونة الإلكترونية)، ما يجعل البلاد قاب قوسين أو أدنى من إنشاء أول عملة رقمية لبنك مركزي في العالم.

وقال البنك: إن أصبحت الكرونة السويدية الإلكترونية متداولةً في نهاية المطاف، فإنها ستُستخدم لمحاكاة الأنشطة المصرفية اليومية، مثل: المدفوعات، والودائع، والسحوبات التي ستجري عن طريق محفظة رقمية، مثل: تطبيق الهاتف المحمول. وأضاف البنك في بيان: «إن الهدف من المشروع إظهار كيفية استخدام الكرونة الإلكترونية من قبل الجمهور العام».

وفي شهر يناير الماضي، تضافرت جهود البنوك المركزية في كل من بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، والسويد، وسويسرا لتقييم حالة إصدار عملات رقمية تابعة للبنوك المركزية. وتعد العملات الرقمية من البنوك المركزية أموالاً تقليدية، ولكن في شكل رقمي، يصدرها ويحكمها البنك المركزي للبلد. و

على النقيض من ذلك، تُنتج العملات المشفرة، مثل: البيتكوين، عن طريق حل ألغاز الرياضيات المعقدة، وتحكمها مجتمعات مختلفة على الإنترنت بدلاً من هيئة مركزية.