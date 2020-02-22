المصدر: (طوكيو - د.ب.أ)

أظهرت بيانات اقتصادية انكماش القطاع الخاص في اليابان خلال فبراير الجاري، بأعلى وتيرة له منذ أبريل 2014، جراء انكماش ناتج قطاع الخدمات.

وذكرت مؤسسة «أي إتش إس ماركيت» أن مؤشر الناتج المركب لمصرف أو جيبون انخفض إلى 47 نقطة في فبراير مقابل 50.1 نقطة في يناير.

وتمثل قراءة المؤشر أقل من خمسين نقطة انكماشاً في القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات باليابان في فبراير الجاري إلى 46.7 نقطة مقابل 51 نقطة في الشهر السابق.

وتمثل هذه القراءة أدنى معدل للمؤشر منذ أبريل 2014. وتراجع أيضاً مؤشر مديري مشتريات المصانع في فبراير إلى 47.6 نقطة مقابل 48.8 نقطة في يناير، وهي أسوأ قراءة للمؤشر منذ ديسمبر 2012.

وقال جوي هايز الخبير الاقتصادي في «أي إتش إس ماركيت» إن البيانات الأخيرة تطيح بأي آمال في تعافي الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول.