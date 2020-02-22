ارتفاع أرباح «أليانز إس إي» الألمانية للتأمين وإدارة الأصول في الربع الأخير

المصدر: (ميونخ - د.ب.أ)

حققت شركة «أليانز إس إي» الألمانية للتأمين وإدارة الأصول ارتفاعاً في صافي أرباحها المنسوبة إلى حملة الأسهم خلال الربع السنوي الأخير بنسبة 9.5 % إلى 1.86 مليار يورو مقابل 1.70 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة الزيادة إلى ارتفاع النتائج غير التشغيلية. وتتوقع الشركة أن تصل عائدات التشغيل العام الجاري إلى 12 مليار يورو، مع زيادة أو نقص بقيمة 500 مليون يورو، مقابل تقديرات سابقة 11.5 مليار يورو، مع زيادة أو نقص بقيمة 500 مليون يورو. وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بالربع الأخير 2.75 مليار يورو، مقابل 2.77 مليار يورو خلال نفس الفترة من العام السابق.