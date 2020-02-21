تكريم إماراتية لإسهاماتها في قطاع الضيافة

المصدر: دبي - البيان

حصدت منى الحبسي، مديرة إدارة الموارد البشرية لفندق جميرا زعبيل سراي، جائزة «التميّز في قطاع الضيافة»، وذلك ضمن فعاليات قمة المرأة العربية للقيادة وريادة الأعمال في دورتها الخامسة التي نظمتها مايس كوتانت أخيراً في دبي.

وأقيم حفل توزيع جوائز المرأة العربية للقيادة وريادة الأعمال ضمن جدول أعمال القمة التي تنعقد سنوياً لتسليط الضوء على الإسهامات القيّمة للنساء العربيات في مجالات القيادة والمساواة بين الجنسين وريادة الأعمال. واستحقت المواطنة الإماراتية منى الحبسي جائزة «التميّز في قطاع الضيافة» تقديراً لجهودها القيّمة في مجال الموارد البشرية والتدريب في قطاع الضيافة والفنادق وإنجازاتها الرائدة على مدى 15 عاماً في مسيرتها المهنية المتميّزة.

وأعربت منى عن فرحتها الكبيرة بالجائزة، وامتنانها لجميع من دعمها خلال مسيرتها المهنية، حتى تمكنت من أن تصبح من النساء الإماراتيات الرائدات في مجال عملها، وتتبوأ مناصب قيادية في قطاع تكاد تقل فيه الكوادر الوطنية المؤهلة، لا سيّما النساء في المناصب الإدارية العليا. وأضافت منى أن تسليط الضوء على الدور الإيجابي الذي تؤديه النساء العربيات الرائدات في مجال القيادة وريادة الأعمال والاحتفاء بهن من خلال هذه الجوائز شيء في غاية الأهمية.

وقالت منى إن تحقيقها للنجاح والتميّز المهني في قطاع الضيافة لم يكن بالأمر السهل، لأنها تنحدر من عائلة إماراتية محافظة، والدارج هو أنّ المجتمع لا يقبل بفكرة عمل الفرد في مجال الفنادق، وخاصة لكونها امرأة محتشمة في اللبس، وهو الأمر الذي ليس بالسائد في هذا القطاع.

على الرغم من ذلك، فقد عملت بجهد وإتقان مع الحفاظ على مبادئها وقيمها الراسخة لتغيير هذه الصورة النمطية بخصوص عمل الإماراتيين، ولا سيّما النساء في مجال الضيافة والفنادق، وتتمنى أن تكون نجحت في تكوين مثال مشرَّف للنساء العربيات والإماراتيات بشكل خاص اللواتي قد يرغبن في العمل في قطاعات قد يعتبرها المجتمع حكراً على جنس أو جنسية معيّنة.