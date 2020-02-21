مونتر يال تضع حداً للسكوتر الكهربائي

المصدر: (مونتريال - أ.ف.ب)

أعلنت مدينة مونتريال، أمس، وقف تجربة للسكوتر الكهربائي بالخدمة الذاتية بوشرت الصيف الماضي بسبب عدم احترام المستخدمين قواعد استعمالها.

وقالت البلدية: «رُكنت 20 في المئة فقط من السكوتر» في الأماكن المخصصة لها، مشددةً، في بيان، على المخاطر المتعلقة بـ«السلامة» و«الفوضى» والعلاقة «الصعبة أحياناً مع المشاة».

وقال المسؤول عن النقل في البلدية إريك آلن كالدويل: «لا تريد بلدية مونتريال أن تتحول إلى شرطة للسكوتر»، مشيراً إلى تسجيل «خروق بنسبة 80%» للقواعد المعمول بها. وأضاف: «في عام 2020، ستخلو شوارع مونتريال من السكوتر»، بعدما عجز مشغلوها عن ضمان احترام القواعد المعتمدة في هذا المجال.