«جينيتك» تطرح منظومة لتعز يز أمن المطارات

المصدر: دبي – البيان

طرحت «جينيتك»، الشركة العالمية الرائدة في تطوير حلول الأمن والسلامة العامة والعمليات القائمة على استقصاء الأعمال، أمس، منظومة المركز الأمني الموحد «Security Center» الذي صمم بشكل خاص لمساعدة المطارات من كافة الأحجام على تحسين العمليات الأمنية وإدارة العمليات التشغيلية لديها.

وتُمكن منظومة المركز الأمني «الخاصة بالمطارات لكبار مسؤولي الأمن في غرف التحكم والعمليات والطواقم الأرضية، والمشرفين على تجارب المسافرين، من العمل معاً بتناغم تام عبر استخدام منظومة موحدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الفريدة.

كما تمكن منظومة «المركز الأمني» العملاء من إعداد بيئة أكثر أماناً، وتحسين مستوى عمليات المطار، والارتقاء بتجارب المسافرين، والحد في الوقت ذاته من التكاليف الإجمالية للعمليات، وتعزيز الإيرادات غير المتعلقة بخدمات الطيران.

وقال «ديفيد لينوت»، مدير حلول وممارسات المطارات لدى «جينيتك»: «في ظل تزايد أعداد المسافرين، تحتاج المطارات إلى المساعدة لضمان توفير تجربة سفر آمنة، وهو ما يدعو الكثير من الفرق الأمنية العاملة في المطارات إلى إعادة النظر باستراتيجية تقنيات الأمن المطبقة من قبلهم. وبفضل «المركز الأمني» الخاص بالمطارات، أصبح بإمكان مسؤولي غرف التحكم، وعمليات الصالات، وآليات المناولة على الأرض العمل معاً بتناغم تام، وبشكل متزامن، لضمان تشغيل المطار بدقة تامة».