ايرباص تعتزم شطب أكثر من 2000 وظيفة في قطاع التسليح والفضاء

المصدر: (ميونخ - د.ب.أ)

أعلنت شركة إيرباص، أول من أمس، أنها تعتزم شطب 2362 وظيفة في قطاع التسليح والفضاء.

وأوضحت الشركة المدرجة على مؤشر إم داكس في البورصة الألمانية أنها طرحت الخطط الخاصة بهذا الإجراء على ممثلي العاملين، معلنةً عن بدء المشاورات معهم.

وكان قد تم الإعلان في نهاية العام الماضي أن إيرباص تخطط لحزمة تقشف في قطاع «إيرباص دفينس آند سبيس»، وكان ديرك هوكه، رئيس القطاع، كتب في خطاب إلى العاملين أن على القطاع الآن أن «يتخذ تدابير قوية وتحسين بنية التكاليف الأساسية». كان إجمالي عدد العاملين في إيرباص قد بلغ نحو 135 ألف شخص بحلول نهاية 2018.