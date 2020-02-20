«منطقة العائلات» في عالم فيراري أول مارس

المصدر: (أبوظبي- البيان)

تستعد «عالم فيراري أبوظبي» لافتتاح «منطقة العائلات» الجديدة في 1 مارس المقبل، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى إثراء مجموعتها الواسعة من التجارب والمرافق الترفيهية المتعددة، استعداداً للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة على افتتاحها التي تصادف في شهر نوفمبر المقبل.

وسيحظى ضيوف عالم فيراري أبوظبي بالعديد من الخيارات الترفيهية ضمن «منطقة العائلات»، التي ستوفر أروع التجارب والأنشطة لكافة أفراد العائلة، من خلال أربع نسخ مصغرة من أبرز الألعاب التي تحتضنها المدينة الترفيهية، بما في ذلك «فورمولا روسا جونيور»، ومغامرة قيادة السيارات في «سباق سبيدواي»، والطيران في الهواء مع «فلاينغ وينجز»، إضافة إلى «تيربو تاور».