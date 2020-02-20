%85 من رواد الأعمال: الأداء الرقمي يعزز الابتكار

المصدر: دبي- البيان

كشفت ريفربد- Riverbed أمس عن نتائج الدراسة الاستقصائية «Rethink Possible» حول تمكين رؤية الشبكة وتحسين أدائها كإحدى الركائز الأساسية لنجاح الأعمال، وأظهرت الدراسة أن أكثر من 85% من رواد الأعمال في دولة الإمارات يرون أن تطوير أداء الشبكة يسهم بشكل كبير في تحقيق الابتكار في الأعمال واستقطاب والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين.

كما أشار 79% من صانعي القرار في مجال تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال بالدولة إلى أن هناك ارتباطاً إيجابياً واضحاً بين استخدام التكنولوجيا المتطورة، وإنتاجية المؤسسات، بالإضافة إلى زيادة الأهمية البالغة لدور الأداء الرقمي في نمو الأعمال بمختلف القطاعات.

وقال مينا مجالي مدير أول المنطقة في ريفربد: «إن تحسين رؤية وأداء الشبكة وتطوير البنية التحتية، وتعزيز العمل في السحابة، يعتبر أولوية مهمة لنمو الأعمال حالياً، ولذا يجب على صانعي القرار في مختلف مجالات الأعمال والرواد في مجال تكنولوجيا المعلومات العمل معاً على وضع الاستراتيجيات الفعالة للاستثمار في الحلول التي تلبي هذه الاحتياجات الضرورية».

وأضاف مجالي: «نحرص على دعم متطلبات المؤسسات وتطوير إمكانياتها للنمو، سواء من خلال مراقبة الشبكات والتطبيقات لديهم ».