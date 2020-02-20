فلاي دبي تطلق خصومات 25 % على تذكرة المرافق

المصدر: دبي- البيان

أطلقت فلاي دبي عروضاً خاصة للمقيمين في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تشمل خصماً بنسبة 25 % على تذكرة المسافر المرافق للسفر إلى العديد من الوجهات المختارة ضمن شبكة خطوطها المتنامية سواء على درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية.

وبدأت هذه العروض من 17 فبراير الجاري حتى ظهر الاثنين 2 مارس المقبل، للسفر في الفترة ما بين يوم الاثنين 17 فبراير وحتى 25 مارس المقبل. وتتوفر العروض على رحلات الذهاب والإياب من السعودية ودول مجلس التعاون إلى وجهات مختارة وهي الماتي وبلغراد وبراتسلافا وكولمبو ويريفان وباكو وبيشكيك وهلسنكي وبوخارست وبراغ وإسطنبول وسراييفو وصلالة وتبليسي إضافة إلى زنجبار.

ويتوجب حجز تذكرة المرافق على نفس خط سير رحلة ونفس حجز المسافر الرئيس، كما يسري العرض بحال تم حجز تذكرة المسافر البالغ وتذكرة المرافق معاً ودفع ثمنها بالكامل.

سوف يتم تطبيق الضرائب والرسوم الإضافية، ويجب أن تدفع عند الحجز، بالإضافة إلى سعر الرحلة المعلن عنه وأي تغييرات تطرأ على تذكرة المسافر الرئيسي أو تذكرة المرافق ستطبق على جميع التذاكر، كما أن إلغاء أي تذكرة ستلغى التذكرة الأخرى تلقائياً.

ومن جهة أخرى، تشارك فلاي دبي في الدورة الأولى لمنتدى لوجستيات المطارات الذي تستضيفه العاصمة الأوزبكية خلال الفترة من 19-20 فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة الناقلة في هذا الحدث بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الأولى لانطلاق رحلاتها إلى العاصمة الأوزبكية طشنقد، حيث نقلت أكثر من 70 ألف مسافر بين دبي وطشنقد خلال أقل من عام منذ بدء رحلاتها في مارس 2019.

وتعد فلاي دبي أول ناقلة إماراتية تسيّر رحلات مباشرة وخدمات الشحن الجوي بين الإمارات وأوزبكستان وهي تشغل خمس رحلات أسبوعياً إلى العاصمة الأوزبكية.