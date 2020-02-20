«فرونتيرز نكست» يبحث في دبي جودة الحياة

المصدر: (دبي- البيان)

تستضيف دبي مؤتمر «فرونتيرز نكست»، اليوم، لبحث سبل تحسين جودة الحياة، وتحقيق السعادة، من خلال عدة حلقات نقاشية، وورش عمل يقودها متحدثون عالميون متخصصون في مجالات الصحة، وعلم الاجتماع والتقنية المتقدمة. ويدرس المتحدثون بالأخص، علاقة التقنية بجودة الحياة، وكيف يمكن تسخير التكنولوجيا لتعزيز الإحساس بالرفاهية والسعادة.

وقال ماتيو بينزوالمسؤول عن مؤتمر «فرونتيرز نكست»: «تحقيق مستويات أفضل من جودة الحياة في المستقبل، لن يتم فقط من خلال تقنيات جديدة. بل من يكمن وراءها هو العامل البشري. وحيث إن القدرة على تخيل المستقبل، هي إحدى أكثر الصفات الإنسانية تميزاً».

وتشارك نخبة من الخبراء الدوليين في المؤتمر، لمناقشة السيناريوهات المستقبلية المتوقع حدوثها في عام 2030، والتحولات الاجتماعية والتقنية المنتظرة. وتضم قائمة متحدثي المؤتمر، ماتيو بينزو وبول باباديميريو وبيكى إنكستر ونانا بت أفراغيم وريتشارد حسينى وناتاليا كارباسوفا وتوماس سوتون وجيدو ماجرين.

ويحظى مؤتمر «فرونتيرز نكست»، بدعم العديد من الجهات، كشركاء استراتيجيين للحدث، مثل مجلس سيدات أعمال دبي، وغوغل تك هب، أسترولابز، وميندفولنس الإمارات العربية المتحدة ونيرفانا للسفر والسياحة كراعٍ بلاتيني للحدث.