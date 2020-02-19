فلاي دبي تحتفل بالذكرى الأولى لانطلاق رحلاتها إلى أوزبكستان

المصدر: البيان الإلكتروني

تشارك فلاي دبي في الدورة الاولى لمنتدى لوجستيات المطارات الذي تستضيفه العاصمة الاوزبكية خلال الفترة من 19-20 فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة الناقلة في هذا الحدث بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الاولى لانطلاق رحلاتها الى العاصمة الاوزبكية طشنقد حيث نقلت اكثر من 70 الف مسافر بين دبي وطشنقد خلال اقل من عام منذ بدء رحلاتها في مارس 2019.

وتعد فلاي دبي اول ناقلة اماراتية تسير رحلات مباشرة وخدمات الشحن الجوي بين الامارات واوزبكستان وهي تشغل خمس رحلات اسبوعيا الى العاصمة الاوزبكية.

وتعقيبا على مشاركة فلاي دبي في هذا الحدث قال جيهون افندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الالكترونية في فلاي دبي" نحن سعداء بالطلب الجيد على السفر خلال السنة الاولى من عملياتنا الى اوزبكستان ونتطلع الى مزيد من النمو لتسهيل انسياب حركة التجارة والسياحة بين البلدين. وقد لمس مسافرونا من اوزبكستان مزايا الخط الجديد بني دبي وطشقند حيث يمكنهم السفر بسهولة الى اكثر من 94 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي حول العالم اضافة الى 143 وجهة على شبكة طيران الامارات . وخلال الحدث ومن خلال جناحنا المشارك

سيطلع العاملون في صناعة السفر والمسافرين من أوزبكستان على معلومات مفصلة حول شبكة خطوطنا ، والفرص التي تفتحها فلاي دبي لاستكشاف العالم وتغيير طريقة السفر للناس سواء على درجة رجال الاعمال او السياحية."

ويمكن للمسافرين من طشقند مواصلة رحلاتهم بسهولة الى المدينة المنورة او جدة في المملكة العربية السعودية ومن خلال شراكتنا مع طيران الامارات يستطيع المسافرون مواصلة رحلاتهم الى القاهرة في مصر ودكا في بنغلاديش.

ويعد منتدى لوجستيات المطارات في نسخته الاولى والذي يقام في " اوزبك سنتر " نقطة تجمع ومنصة هامة لهيئات النقل والمطارات وشركات الطيران ووكلاء السياحة والسفر ومشغلي الرحلات في وسط اسيا والقوقاز والشرق الاوسط واوروبا. وتتواجد فلاي دبي في الجناح رقم1 من المعرض .