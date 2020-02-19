«العين» تستضيف معرضاً للدراجات النارية

المصدر: العين - البيان

برعاية وحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، تستعد مدينة العين الإماراتية لاستضافة أكبر معرض للدراجات النارية والسيارات الكلاسيكية في الشرق الأوسط.

وذلك في فندق راديسون بلو، لمدة يومين من 20-21 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع عدة جهات داعمة حكومية وخاصة. وأوضح الإعلامي «يوسف المرزوقي» المسؤول عن تنظيم المعرض وإدارته، سبب إقامة هذا المعرض الضخم قائلاً:

«إن هذا المعرض جاء تلبيةً للرغبة المتنامية من قِبَل الدرّاجين بعد تزايد وشهرة هذه الرياضة المتميزة في الإمارات ودول الخليج العربي، ولهذا سوف نرى أول مشاركة خارجية من المملكة العربية السعودية الشقيقة، لربط جميع الدرّاجين الإماراتيين بالعالم الخارجي سواء الخليجي أم العالمي، والتعرف إلى أفضل الممارسات والفعاليات الخاصة بعالم الدراجات النارية».

وأكد المرزوقي أنّ من ضمن أهدافه أنْ تكون دولة الإمارات العربية المتحدة مقصداً لسياحة الدراجات النارية. وحول سبب اختيار مدينة العين لاستضافة هذا الحدث، أوضح المرزوقي أنّ مدينة العين تعتبر مدينة مثالية لاستضافة هذا الحدث، وذلك لسببين اثنين:

أولهما: أنَّ مدينة العين تتمتع بطبيعة مناسبة لإقامة هذا النوع من الرياضة، حيث الجبال والحدائق المنتشرة في كل ربوع المدينة.

ثانيهما: أنَّ العين بها طرق حديثة ومتنوعة، ما يسهل التنقل لعدد كبير من الدرّاجات في نفس الوقت، وخصوصاً أنه لا يوجد بها فعاليات كبرى مثل العاصمة أبوظبي.