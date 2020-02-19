طيران الجزيرة تطلق رحلاتها إلى الشارقة

المصدر: (الكويت - البيان)

أعلنت طيران الجزيرة، أمس، أنها ستطلق خط رحلات مباشراً إلى الشارقة ابتداءً من الثاني من أبريل 2020، لتكون ثالث وجهة لها في الإمارات بعد دبي والعين.

وقال روهيت راماشاندران الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة: «يسعدنا أن نبدأ تشغيل أول خط مباشر لطيران الجزيرة إلى الشارقة لدعم توسعنا في الإمارات بعد إطلاقنا خط رحلات إلى العين في شهر ديسمبر من العام الماضي».

وأضاف روهيت: «تربط هذه الرحلات الجديدة عملاءنا بوجهة سياحية فريدة للعائلات، كما أنها تخدم الطلاب الكويتيين بمطار قريب من موقع دراستهم».

وتعتبر الشارقة وجهة رائدة للطلاب الكويتيين الذين يدرسون في جامعات مثل جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية في الشارقة، في حين يربط مطار الشارقة الدولي الطلاب الذي يدرسون في الجامعات الكائنة في إمارة عجمان والإمارات الشمالية.