بومباردييه تركز على الطائرات الخاصة

المصدر: (مونتريال - أ.ف.ب)

بعد أيام من إعلان انسحابها من سوق الطيران التجاري، تعمل مجموعة بومباردييه الكندية على تسريع استراتيجية تقليص ديونها من خلال بيع قطاع السكك الحديد لديها إلى ألستوم بهدف إعادة التركيز على سوق الطائرات الخاصة المربح.

وقال مدير مجلس إدارة الشركة آلان بيلمار «صفحة جديدة واعدة تُفتح اليوم لبومباردييه»، معلناً «القرار الاستراتيجي» للمجموعة بالتركيز حصراً على الطائرات الخاصة من أجل الاستمرارية.

وأوضح في بيان «من الآن فصاعداً، سنركز كامل رأس مالنا وكامل طاقتنا وكامل مواردنا على تسريع النمو وتوسيع هوامش أنشطتنا المرتبطة بالطائرات الخاصة».

ويوظف هذا الفرع من الطيران الموجه بشكل أساسي إلى رجال الأعمال، نحو 18 ألف شخص في العالم معظمهم في كندا، وتتوقع بومباردييه تسجيل إيرادات تقارب 7 مليارات دولار عام 2020.