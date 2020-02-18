إطلاق أوّل كتاب عن التحوّل الرقمي في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تعاون الكاتبان الدكتور سعيد الظاهري، ورانجيت راجان، مع «دبي الذكية»، بهدف نشر أول كتاب يتناول عملية التحوّل الرقمي في الإمارات، تحت عنوان: الأمة الرقمية: كيف تعمل الإمارات على بناء مستقبل قائم على الإبتكار التكنولوجي؟.

ويصطحب الكتاب، المؤلف من 160 صفحة الذي تمّ إطلاقه رسمياً خلال فعاليات النسخة الـ39 من معرض ومؤتمر أسبوع «جيتكس» للتقنية في أكتوبر 2019، القارىء في رحلة عبر عملية التحول الرقمي التي تجري على قدم وساق في الإمارات، عن طريق الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تحدث تغيراً جذرياً.

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المديرة العامة لمكتب دبي الذكية: نتطلع إلى جعل دبي والإمارات معياراً عالمياً في مجال التحول الذكي، كأحد أولوياتنا الرئيسة. ونتطلع باستمرار للتعاون مع مشاريع مثل كتاب (الأمة الرقمية) لمشاركة جهود مشاركة المعرفة في منطقتنا مع العالم. وأنا على ثقة بأن كتاب (الأمة الرقمية) سيكون بمثابة دليل هام للمدن والدول الأخرى التي تخطط لاستراتيجيات التحوّل الرقمي.

ويقدم الكتاب معلومات تحليلية في الرؤية الرائدة كما والخطط المبتكرة، إلى جانب الخبرات، والنجاحات والتحديات التي واجهتها الدولة خلال هذه الرحلة. وتتضمّن القصة التي توثّق كيفية سعي الإمارات إلى تحقيق رؤيتها الرقمية واستراتيجيتها، مجموعة من الدروس للزعماء، والمدراء التنفيذيين والمبتكرين حول العالم في هذا العصر من التحول الرقمي.