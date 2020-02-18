طرح أفخم بنتهاوس بدبي في «سيرينيا ريزيدنسيز»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «بالما القابضة»، الشركة المطورة لمشروع «سيرينيا ريزيدنسيز» السكني على هلال جزيرة النخلة جميرا، عن وحدة البنتهاوس الرئاسية الأكثر تميزاً وفخامةً في دبي، التي توفر إطلالات لا مثيل لها بزاوية 360 درجة على مياه الخليج العربي، لتضمن للقاطنين فيها حياة ترقى إلى مستوى العيش على متن يخت فاخر بإطلالات خلابة للبحر.

وتتألف الوحدة المتميزة البالغة مساحتها 15.127 قدماً مربعة في المبنى الشمالي للمشروع، من أربع غرف ومكتب استقبال ومساحة معيشة راقية، كما تضم غرفة لتناول الطعام ومطبخاً للطاهي وآخر ترفيهيًا، إضافة إلى حمام للضيوف ومكتب خاص توجد فيه طاولة ألعاب وصالة للاجتماعات، وأربع غرف.

وقال كريم درباس، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بالما القابضة:»يسرنا عرض هذه الوحدة التي أظهرنا من خلالها مدى التزامنا إزاء اتباع نهج دقيق في تطوير مشاريعنا، ومن أبرزها «سيرينيا ريزيدنسيز». لقد تم الاهتمام بكافة التفاصيل في البنتهاوس الرئاسي بعناية فائقة لنمنح عملاءنا المميزين تجربة عيش لا تضاهى. (جزيرة النخلة جميرا).