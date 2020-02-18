انكماش اقتصاد اليابان 6.3% في الربع/4، أكبر هبوط منذ 2014

المصدر: (طوكيو - رويترز)

أظهرت بيانات حكومية انكماش اقتصاد اليابان 6.3 % على أساس سنوي في أكتوبر إلى ديسمبر، في أسرع وتيرة تقلص منذ الربع الثاني من 2014.

وتعد القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع أسوأ كثيراً من متوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والذي كان الانكماش 3.7 %، ويأتي عقب نمو بمعدل 0.5 % في يوليو إلى سبتمبر.

ومقارنة مع الربع السابق، انكمش الناتج الإجمالي 1.6 %، بينما كان متوسط التوقعات لهبوط 0.9 %، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء. وتراجع الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد، 2.9 % وانخفض الإنفاق الرأسمالي 3.7 %، في حين نزلت الصادرات 0.1 %.